Американские СМИ и социальные сети постоянно повторяли ложь про Россию и делали всё, чтобы люди поверили в эту ложь. Об этом 29 апреля рассказал режиссер Оливер Стоун.

«Мы даже не знали, какая ложь охватывает нас. И Россия, и Китай, и Иран, и другие — они представлялись как моральные враги для нас. На самом деле это неправда. Но мы поддались на эту ложь, на этот обман. Потому что наши СМИ и глубинные государства, и соцсети постоянно повторяли вот эту ложь о наших врагах, наших противниках», — сказал Стоун.

По его словам, пропаганда на Западе — это огромная империя, которая гораздо больше и сильнее, чем он думал. Кроме того, Стоун добавил, что именно пропаганду использовал бывший президент США Джо Байден для «ослабления» России из-за украинского конфликта.

26 января, бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что большинство его соотечественников хотят мирно жить с россиянами и белорусами, поскольку они устали от русофобской пропаганды. По его словам, много лет полякам говорили, что русские плохие. Однако уже многие поняли, что это обман.