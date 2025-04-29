В «Роскосмосе» заявили о переговорах для помощи Индии с ее орбитальной станцией
Госкорпорация «Роскосмос» может оказать Индии помощь с проектом ее национальной орбитальной станции (Bhartiya Antariksh Station, BAS). Об этом 29 апреля сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Мы ведем переговоры, в том числе с индийскими партнерами, о том, чтобы помочь им с их орбитальной станцией», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Баканова, российская сторона осуществит помощь с использованием отечественных технологий.
На встрече глав космических агентств стран БРИКС 29 апреля Баканов сообщил о присоединении 13 стран к РФ и Китаю для работы по созданию Международной научной лунной станции. Он уточнил, что к проекту присоединились Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия, а также три государства БРИКС — Египет, Эфиопия, ЮАР.