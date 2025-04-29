Загруженность дорог в Москве достигла восьми баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки» во вторник, 29 апреля.

Отмечается, что движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов — на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Пробки также зафиксированы на Третьем транспортном и Садовом кольцах, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным сервиса, загруженность дорог в столице снизится к 20:00 мск.

Ранее, 17 апреля, Центр организации дорожного движения Москвы рассказал о перекрытиях улиц в городе в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы.

29 апреля, 3 мая, 7 и 9 мая будет ограничено движение на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, улицах Новый Арбат, Большая Полянка, Тверская, Солянка, Петровка, центральных набережных города.

С 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, а также с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00 в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение.

29 апреля, 3, 7 и 9 мая будут закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, на Тверской улице и улице Новый Арбат. Подземный пешеходный переход в районе станции метро «Маяковская» останется открытым.