ЦОДД предупредил об ограничении движения в Москве

Столичный Центр организации дорожного движения 17 апреля в своем Telegram-канале рассказал о перекрытиях улиц в Москве в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы.

18 апреля будет закрыто движение на участке МКАД, на Волгоградском проспекте, в Шоссейном проезде и Проектируемом проезде № 3502. 23 апреля будет запрещен проезд по улицам Тверская, Охотный Ряд, Моховая, Большая Никитская. 29 апреля и 3 мая не будет движение по улицам Большая Садовая, Новый Арбат и Большому Каменному мосту.

Кроме того, 29 апреля, 3 мая, 7 и 9 мая будет прикрыто движение на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, улицах Новый Арбат, Большая Полянка, Тверская, Солянка, Петровка, центральных набережных города.

С 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, а также с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая, 7 и 9 мая с 05:00 до 13:00 в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение.



29 апреля, 3, 7 и 9 мая будут закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, на Тверской улице и улице Новый Арбат. Подземный пешеходный переход в районе станции метро «Маяковская» останется открытым.

17 апреля стало известно, что с апреля прошлого года более 35% пользователей «Яндекс Карт» воспользовались маршрутами с платными дорогами.