Эксперт рассказал о защитных активах в портфеле инвестора

Защитные активы необходимы инвесторам для снижения рисков и сохранения капитала в периоды нестабильности. Об этом рассказал «Известиям» 2 мая основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

«Когда на рынках начинается паника, падают акции, растет инфляция или происходят экономические кризисы — именно защитные инструменты помогают сохранить деньги. Это как подушка безопасности: даже если одни инвестиции падают в цене, другие удерживают портфель от больших потерь», — отметил специалист.

По его словам, для грамотного формирования портфеля инвестор может сочетать рискованные активы, такие как акции, с защитными — облигациями, золотом, валютой и недвижимостью.

«Соотношение зависит от цели и характера инвестора. Кто-то вкладывает 80% в акции и 20% в защиту, а кто-то, наоборот, делает ставку на сохранность», — пояснил эксперт.

Среди самых надежных защитных инструментов он выделил государственные облигации (например, ОФЗ в России или трежерис в США), золото, стабильные валюты (доллар, швейцарский франк), недвижимость и депозиты.

«Главное — выбирать проверенные инструменты, которые сохраняют стабильность даже в кризис», — подытожил Астафьев.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 18 января, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, в условиях высоких процентных ставок депозиты остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения капитала. Уровень ставок по депозитам в крупнейших банках достигает 23%, что позволяет получать стабильный доход при минимальных рисках.