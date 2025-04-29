В Горловке 16 человек пострадали при ударе ВСУ
16 человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.
«16 раненых. <… > Один человек очень тяжелый. Среди пострадавших годовалый ребенок», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, на фоне украинской атаки у многих зданий были выбиты стекла, также нанесен ущерб инфраструктуре города.
Ранее в этот день Приходько сообщил о шести пострадавших от атаки ВСУ. Он уточнил, что при обстреле повреждения получили два образовательных учреждения и многоквартирный дом, а также пассажирский автобус.