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СМИ сообщили об отказе ряда европейских лидеров приехать в Киев на 9 Мая

Politico: Туск, Макрон, Стармер и Мерц не поедут в Киев на 9 Мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Ряд европейских политиков не поедут в Киев на 9 Мая и тем самым проигнорируют призыв президента Украины Владимира Зеленского к протесту против парада в честь Дня Победы в Москве. Об этом 29 апреля пишет газета Politico.

По данным издания, ряд европейских чиновников пропустят мероприятие по уважительным причинам. Так, глава польского правительства Дональд Туск отправится во французский город Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен посетить саммит по обороне в Осло.

Сообщается, что вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отказывается ехать в Киев без европейских коллег.

В настоящее время политики обдумывают возможность переноса встречи на «более удобное время», говорится в материале. Возможно, у них всё же получится прибыть во Львов 9 мая, однако эта дата остается под вопросом, уточняется в источнике.

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Ранее, 15 апреля, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что украинские власти направили приглашения европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать «дипломатическое единство». Также киевский режим надеется отвлечь внимание от московского парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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