Обвиняемого в попытке отравления курсантов в Армавире приговорили к 27 годам
Южный окружной военный суд приговорил уроженца Запорожской области Егора Семенова к 27 годам лишения свободы по делу о попытке отравления выпускников Армавирского летного училища в Краснодарском крае. Об этом 29 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Отмечается, что суд признал его виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
По данным следствия, обвиняемый был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Он ввел опасный препарат в торт и бутылки с этикетками от алкоголя и отправил отравленные продукты курьером в ресторан, где праздновали выпускники училища. Военные не стали пробовать еду и напитки и передали их правоохранителям.
Уточняется, что обвиняемый первые пять лет срока будет отбывать в тюрьме, а остальную часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.
О попытке отравления 77 российских летчиков во время празднования 20-й годовщины их выпуска из Армавирского училища, стало известно 22 октября 2023 года. Фигуранта задержали в Минеральных Водах, когда он собирался вылететь в Москву.
Позднее, 13 января 2025, Семенов в полном объеме признал свою вину в суде.