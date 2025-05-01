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Эксперт назвал способы защитить имущество во время загородного отдыха

Эксперт Абрамов: 34% укусов клещей приходятся на май
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Период майских праздников связан с повышенными рисками: пожарами, укусами клещей и бытовыми травмами. Однако соблюдение простых правил безопасности и своевременная страховка обеспечат отдых без лишних тревог. Как обезопасить себя и свое имущество 1 мая «Известиям» рассказал исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов.

По данным «СберСтрахования», в майские праздники 2024 года было зафиксировано более 3,4 тыс. страховых случаев, причем 32% из них составили травмы. Чаще всего люди получали ожоги, порезы, ушибы и растяжения во время активного отдыха или дачных работ. Эксперт посоветовал не перегружать себя физической работой, использовать исправный инвентарь и следить за детьми и домашними животными, чтобы они не находились рядом с открытым огнем или водоемами без присмотра.

«Небольшая аптечка под рукой поможет быстро справиться с мелкими повреждениями. Дополнительную защиту может обеспечить страховой полис от травм и несчастных случаев: он обеспечит необходимую поддержку и позволит минимизировать финансовые затраты в случае непредвиденных обстоятельств», — отметил специалист.

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На втором месте по числу обращений оказались происшествия с загородной недвижимостью (28% случаев). Абрамов напомнил, что в мае возрастает риск пожаров, особенно если нарушать правила разведения костров. Он уточнил, что при высоком уровне пожароопасности МЧС может вводить запрет на использование открытого огня даже на частных участках. Если же разведение костра разрешено, эксперт посоветовал держать мангал на расстоянии не менее 5 м от построек, очищать территорию от сухой травы и всегда иметь под рукой средства для тушения. Дополнительную защиту, по его словам, обеспечит страховой полис, покрывающий ущерб от пожаров, затоплений и других ЧП.

Абрамов напомнил, что с наступлением тепла активизируются клещи, которые могут переносить опасные заболевания. Специалист отметил, что в мае 2024 года было оформлено 34% всех страховых полисов от укусов клещей, а 33% обращений за медицинской помощью по этой причине также пришлось на этот месяц. Чтобы снизить риски, эксперт рекомендовал использовать репелленты, носить закрытую одежду в лесу и высокой траве, а после прогулок тщательно осматривать себя, детей и питомцев. При обнаружении клеща он посоветовал не пытаться удалять его самостоятельно, а сразу обратиться к медикам.

Ранее, 25 апреля, эксперты сервиса «Купер» рассказали «Известиям», как защититься от комаров и клещей. Специалисты отметили, что признаки укуса клеща могут включать покраснение, зуд, отек, а также появление характерного «кольца» через несколько дней. В центре этого кольца обычно видно место укуса.

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