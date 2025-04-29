От зарплаты до доплаты: покупателям полисов НСЖ готовят софинансирование

Покупатели полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) смогут получать софинансирование от работодателя. Власти обсуждают налоговые льготы для компаний, которые будут вкладывать деньги в НСЖ сотрудников, заявили «Известиям» в Минфине. Речь о семейных инвестициях — например, если люди оформляют полис на детей. Это нужно работодателям, чтобы компании могли привлекать сотрудников в условиях дефицита кадров. При этом организации смогут сэкономить на налоге на прибыль, который в этом году подняли до 25%. А власти таким образом стараются привлечь «длинные» деньги в экономику. Какие еще идеи по популяризации НСЖ обсуждают на рынке — в материале «Известий».

Как может работать софинансирование для покупателей НСЖ

В России хотят сделать более выгодными долгосрочные сбережения. Сейчас обсуждаются льготы для работодателей при софинансировании НСЖ сотрудников в рамках семейных инвестиций, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Речь о том, что если работник вкладывает деньги в НСЖ, компания добавляет туда сумму со своей стороны (аналогичную или в какой-то пропорции).

Проработать запуск программы семейных сбережений Владимир Путин поручил еще в декабре 2024-го. Он тогда назвал лишь одну льготу по такой программе: повышенный налоговый вычет, как минимум до 1 млн рублей в год. Затем глава государства попросил правительство и ЦБ определить параметры этого механизма поддержки семей.

— Власти сейчас обсуждают различные варианты для продукта так называемых семейных инвестиций. Прорабатываются разные конфигурации и дополнительные льготы. Например, обсуждаются льготы для компаний по налогу на прибыль и при уплате социальных взносов. То есть организациям могут ввести такое послабление, если они будут софинансировать полисы НСЖ своих сотрудников. Например, если полис открывается на ребенка, — пояснил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев.

Уже сейчас компании включают разные страховые продукты в свой соцпакет. Например, есть различные корпоративные программы ДМС, напомнил Глеб Яковлев. Некоторые работодатели предоставляют страховку от несчастных случаев, другие делают пенсионные программы. Компании точно так же могут вкладываться в семейный полис НСЖ сотрудников.

Он добавил: чтобы у организации был стимул для софинансирования, необходимо выровнять и адаптировать льготы по налогу на прибыль и социальным взносам.

Послабление может работать следующим образом: взносы, которые делают работодатели по полисам НСЖ сотрудников, могут вычитаться из базы для подсчета налога на прибыль. Ранее аналогичный стимул обсуждался для поддержки программы долгосрочных сбережений (ПДС), напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это особенно актуально в ситуации, когда ставку этого сбора с 2025 года повысили с 20 до 25%. К слову, бизнесу обещали широкую линейку вычетов, например, за инвестиции.

При этом государству должно быть выгодно стимулировать долгосрочные вложения граждан. Дело в том, что страховые компании инвестируют средства клиентов в экономику через акции и облигации с длинным сроком — а привлекать деньги через фондовый рынок компаниям сейчас выгоднее, чем брать кредиты по высоким ставкам.

«Известия» спросили ЦБ, поддерживают ли там инициативу ввести льготы для работодателей при софинансировании полисов НСЖ сотрудников.

Как будет действовать инструмент семейных инвестиций

Линейка семейных инвестиционных инструментов, которые анонсировал президент, будет основана на базе уже действующих механизмов — индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), программе долгосрочных сбережений (ПДС) и страховании жизни, заявляли ранее в Минфине. Сейчас для них предусмотрен единый налоговый вычет с вложений до 400 тыс. рублей.

Справка «Известий» ПДС — это добровольный сберегательный продукт, который можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Граждане делают взносы на свой счет, а государство софинансирует вложения до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов человека) каждые 12 месяцев в первые десять лет после вступления в ПДС. Кроме того, в программе предусмотрен и налоговый вычет до 52 тыс. в год (чтобы их получить, надо вложить 400 тыс.). Продукты НСЖ обеспечивают страхование жизни и помогают увеличить сбережения. Полисы обычно оформляют на срок от трех лет и вносят суммы регулярно. В основном уровень доходности закреплен в договоре. ИИС — это специальный инвестиционный счет, который позволяет владельцу покупать ценные бумаги на бирже и при этом получать налоговые вычеты от государства.

Ключевой вопрос по поводу льгот такой: если минимальный срок договора у продуктов будет отличаться, то и набор льгот должен быть разным, отметил директор по сберегательным продуктам «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов. Например, обсуждались такие временные периоды: пять лет для ИИС, 10 лет для НСЖ и 15 лет для ПДС. Для всех продуктов будет действовать налоговая льгота на семью — 1 млн рублей (хотя пока обсуждаются разные варианты).

В отношении более долгосрочных продуктов (НСЖ и ПДС) страховое сообщество предложило ввести дополнительные стимулы для софинансирования от работодателя, уточнил Борис Борзунов. По его словам, это должно привлечь дополнительный капитал. Такая мера даст новый толчок к формированию долгосрочных сбережений населения, уверен Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

— При наличии реальной и понятной налоговой льготы компании, особенно крупные и средние, будут заинтересованы в использовании этой схемы. В условиях дефицита квалифицированных кадров софинансирование НСЖ может стать дополнительным элементом социального пакета, усиливая привлекательность работодателя для сотрудников, — сообщил Владимир Чернов.

В итоге льготы от государства будут стимулировать работодателей поддерживать финансовое благосостояние своих работников, резюмировал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Однако есть и минусы — введение таких льгот сократит налоговые сборы в казну. Также могут потребоваться значительные административные ресурсы для их введения и контроля, предупредил эксперт. Кроме того, далеко не все компании смогут предложить такой стимул, что приведет к неравномерным условиям страхования жизни россиян.

Какие еще льготы могут ввести для программ семейных инвестиций

Помимо льгот для компаний на рынке звучали предложения также ввести софинансирование накопительного страхования жизни от государства (по аналогии с тем, как это сейчас работает для ПДС), сообщили в «СОГАЗ-Жизнь». Причем речь здесь только о полисах на детей, уточнили в «Ренессанс Жизнь». Однако эту инициативу пока не утвердили, добавил Борис Борзунов из «Росгосстрах Жизнь».

Сейчас софинансирование предусмотрено только для программы долгосрочных сбережений, но если семейные инвестиционные продукты будут развиваться и на базе НСЖ, то логично распространить эту меру и на них, считает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. НСЖ не только позволяет накопить на долгосрочные цели, но и дает клиенту страховую защиту в случае непредвиденных обстоятельств, отметила гендиректор страховой компании «Согласие-Вита» Татьяна Ланда.

Описанные льготы существенно повысят спрос на оформление таких продуктов, считает гендиректор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов.

В целом софинансирование полисов НСЖ может значительно повысить доступность финансовых инструментов для граждан, подчеркнул Максим Колядов из компании «Страховой брокер AMsec24». Это особенно актуально в условиях недостаточно стабильной экономической ситуации, когда людям важно иметь гарантии на будущее.