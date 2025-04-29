Захарова указала на уничтожение в Эстонии памяти о совместной борьбе с фашизмом
Эстония уничтожает всё, что напоминает о совместной борьбе с фашизмом. Об этом 29 апреля сообщила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в 50-е годы прошлого века Советская Россия относилась к Эстонской Республике с уважением и заботой. Захарова отметила, что люстры и настенные светильники в Дом офицеров привезли из Москвы. Она подчеркнула, что здание стало одним из главных сооружений «ранее разрушенного фашистами Таллина после его восстановления».
«Тогда в Эстонии помнили, кто освободил их страну от нацистских оккупантов, были благодарны русским друзьям. И чтили память. Теперь их наследники поставляют оружие неонацистам на Украине и уничтожают всё, что напоминает о совместной борьбе с фашистами», — заявила она.
Захарова подчеркнула, что соответствующие действия не сотрут историческую память и благодарность эстонского народа.
Соответствующим образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала демонтаж советской символики — серпа, молота и якоря — с фасада здания Центра русской культуры в Таллине. По данным Postimees, демонтаж обоснован проведенной технической экспертизой, которая якобы подтвердила необходимость удаления архитектурной детали по соображениям безопасности.