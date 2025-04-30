Время ведьм: почему нечисть любит Вальпургиеву ночь

Во многих уголках Европы верят, что последний апрельский вечер — время самого масштабного и громкого шабаша ведьм в мире, когда они празднуют Вальпургиеву ночь. Согласно поверьям, граница между земным и потусторонним миром в этот период истончается, а злые духи и колдуны хотят навредить простым людям. О том, как зародилась древняя традиция, почему ее популяризовали в поп-культуре и чего нельзя делать Вальпургиеву ночь, читайте в материале «Известий».

Вальпургиева ночь — почему так называется

Как ни странно, но название праздника связано с именем христианской католической святой, которая никогда не занималась колдовством и точно не слыла ведьмой.

Англосаксонская монахиня и миссионерка Вальпурга (ударение на второй слог) прибыла в Германию в VIII веке, чтобы донести свою веру до языческих племен. Так получилось, что день ее канонизации, 1 мая, совпал с праздником весны Белтейн, когда активизировались колдуны и знахарки.

Церковь пыталась вытеснить древние языческие традиции, и праздник Белтейн трансформировался в «ночь святой Вальпурги». Но люди не отказались от прежних ритуалов, а синтезировали их с новым праздником.

История Вальпургиевой ночи

Истоки Вальпургиевой ночи уходят в дохристианскую Европу. Праздник выпадал на 1 мая, это время считалось границей между зимой и летом, когда силы природы пробуждаются, мертвое уходит, а живое берет власть.

При этом совсем не сразу праздник стали ассоциировать с произволом ведьм. Изначально Белтейн был связан с приходом тепла и временем плодородия.

Кельты верили, что именно в эту ночь получится увидеть души предков, так как граница между миром живых и миром мертвых становилась максимально размытой. По этой же причине считалось, что людям грозили злые сущности, а для их отпугивания существовали специальные обряды.

Для этого жгли костры, символизирующие силу огня и света, очищение и защиту. Как и на славянского Ивана Купалу, европейцы прыгали через огонь, который разжигали на холмах и возвышенностях.

Позже такому костру стали придавать злой умысел. Постепенно в европейской культуре, особенно в Германии и Франции, закрепился образ ведьм, которые собирались в Вальпургиеву ночь на горе на Броккен — самой высокой вершине горной цепи Гарц в Германии.

Только вот костры они уже жгли не ради очищения, а чтобы поклоняться демонам и плясать возле них свои дикие танцы. Здесь и зародилось представление о колдуньях как о женщинах с растрепанной шевелюрой, летающих на метлах.

Влияние Вальпургиевой ночи на поп-культуру

Истории о ведьмах, собирающихся в ночь с 30 апреля на 1 мая на самый главный шабаш года, стали основой многих легенд, литературных и музыкальных произведений, которые во многом сформировали современный романтический образ этого события.

Так, в «Фаусте» Гёте именно в горах Гарц Мефистофель отводит главного героя от любви к Маргарите в мир вакханалии и соблазнов, что становится метафорой морального падения.

Праздник ведьм становится важным поворотом сюжета в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова.

Позже тема Вальпургиевой ночи стала частью эстетики рок и метал-культуры. Например, она узнается на обложке культовой группы Black Sabbath, ритуальные отсылки празднества заметны в текстах Mercyful Fate и Type O Negative, есть и одноименная песня у российской группы «Сектор Газа».

В современном мире ночь с 30 апреля на 1 мая перестала считаться полной ужасов, однако поклонники магии, эзотерики и ведьмовской атмосферы продолжают отмечать ее по-своему.

В Германии, Чехии, Швеции и других странах проводят карнавалы, парады и ярмарки. Особенно смелые считают это время удачным для ритуалов и медитаций.

Приметы и традиции: что можно и нельзя делать в Вальпургиеву ночь

Вальпургиева ночь — это смесь языческих, колдовских и христианских обрядов, бытовавших в разные времена. Считается, что, когда завеса между мирами особо тонка, намного проще прислушаться к своей интуиции, получить знаки от высших сил.

Современные эзотерики используют такую возможность, чтобы провести практики очищения от негатива, сделать заклинания на любовь и деньги, а также пообщаться с духами предков.

Традиционно в разных странах, особенно в Германии и Чехии, в ночь на 1 мая разжигают большие костры. Так, по поверьям, можно отпугнуть злых духов и ведьм, а если прыгнуть через огонь — получишь очищение, защиту и запасешься удачей на весь год.

Помимо этого, Вальпургиева ночь по-прежнему совпадает с древним кельтским праздником Бельтайн, в традиции которого входит плетение венков, загадывание желаний и ритуал благословления земли. Жители Германии и Скандинавии в древности в эту ночь танцевали и веселились до утра, чтобы обеспечить себе счастье и урожай.

Современные эзотерики уверены, что в последний апрельский вечер не следует заниматься плохими вещами: проклинать, мстить, наводить порчу, иначе, согласно поверьям, всё вернется в усиленном варианте.

Также не стоит проводить какие-либо ритуалы с зеркалами — можно случайно привлечь в наш мир потустороннее. Еще не рекомендуются в Вальпургиеву ночь оставлять дом без огня или света, так как он оберегает помещение от злых сущностей.

Как защититься в Вальпургиеву ночь

Раньше верили, что в Вальпургиеву ночь навредить людям хотят не только ведьмы, но и злые духи, демоны и колдуны.

Причем иногда подвергнуться негативному воздействию можно совершенно случайно: веселящаяся нечисть вредит всем без разбора. Чтобы избежать этого, веками практиковались защитные обряды и использовались обереги.

Соль считается универсальным защитным атрибутом. Ее рассыпали у дверей и окон, чтобы не пустить в дом злых духов, а также носили с собой в мешочке или клали под подушку.

Чеснок и полынь в магической традиции до сих пор являются сильными оберегами. Веники из полыни вешали над входом, а чеснок клали у порога или в одежду.

С приходом христианства верующие стали защищаться от темных сил с помощью молитв и крестных знамений. В особых случаях жилища верующих окроплялись святой водой, во время этого ритуала также читали молитвы.

Помимо христианских символов оберегами от ведьм считали амулеты, руны или камни. Наиболее действенными из камней считались обсидиан, черный турмалин или гематит.