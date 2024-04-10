Вальпургиева ночь в 2025 году — история и традиции праздника ведьм

В конце апреля и начале мая жители некоторых европейских стран отмечают Вальпургиеву ночь — народный праздник, связанный с приходом весны. Согласно поверьям, в этот день ведьмы собираются на шабаши, целебные травы получают особую силу, а людям снятся вещие сны. «Известия» рассказывают, откуда пошло название «Вальпургиева ночь» и как ее встречают представители разных народов.

Вальпургиева ночь в 2025 году — какого числа

Вальпургиева ночь традиционно проходит с вечера 30 апреля до утра 1 мая. Отмечают ее в Германии, Великобритании, Италии, Шотландии, Финляндии и Швеции, а также в Чехии, Словении, Эстонии и некоторых других странах.

В России Вальпургиева ночь не пользуется особой популярностью, так как не имеет исторических традиций празднования. Кроме того, по смыслу она во многом перекликается с Иваном Купалой — славянским торжеством в честь летнего солнцестояния и расцвета природы, которое получило гораздо большее признание у россиян.

Вальпургиева ночь в 2025 году — история

Еще в дохристианские времена 1 мая считалось особенным днем. Древние кельты отмечали в это время Бельтайн — один из главных праздников в году, знаменующий приход лета, расцвет жизненных сил и победу над смертью. Он противопоставлялся Самайну (ночь с 31 октября на 1 ноября) — торжеству зимы, безвременья и увядания. Германские народы в ночь на 1 мая зажигали костры и водили хороводы вокруг «майского дерева», украшенного лентами. Так люди встречали долгожданное тепло и окончательное пробуждение природы.

После установления христианства языческие традиции оказались под запретом или трансформировались, став частью церковных торжеств. Однако полностью искоренить народные верования священнослужителям не удалось. Жители деревень продолжали встречать расцвет весны шумными празднествами и высокими кострами.

При этом сохранялись и различные суеверия, связанные с майским разгулом нечистой силы. Во многих европейских странах этот месяц считали временем ведьм, моментом, когда слуги зла собираются вместе, чтобы отчитаться перед дьяволом о проделанной работе и совершить как можно больше злодеяний. Подобные собрания называли шабашами. Чтобы защитить себя от негативного влияния, люди прибегали не только к молитвам, но и к различным народным средствам. Например, после наступления темноты высыпали перед порогом соль или песок. Считалось, что ведьма не сможет войти в дом, пока не пересчитает все крупинки. За этим занятием ее должен застать рассвет, который прогонит колдунью.

Вальпургиева ночь возникла в результате смешения христианских и языческих традиций. Названием праздник обязан католической святой, жившей в VIII веке. Вальбурга (Вальпургия) была дочерью короля Западной Саксонии Ричарда. С 11 лет она воспитывалась в монастыре Уимборн, где и приняла постриг. Впоследствии девушка отправилась в Германию, основала там несколько монастырей и получила сан игуменьи.

Вальбурга скончалась в феврале 777 или 779 года. Ее погребли в Хайденхаймской обители, которой святая руководила в последние годы жизни. По преданию, через 100 лет рабочие, трудившиеся над восстановлением монастыря, случайно осквернили ее могилу. Той же ночью тень разгневанной игуменьи явилась к епископу и потребовала исправить ошибку. В 870 году ее останки перенесли в Айнштадт и с почестями погребли в одной из скал. Через некоторое время оттуда начало вытекать целебное масло. Католическая церковь признала это чудом, и монахиня была канонизирована.

С тех пор 1 мая католики отмечали перенесение мощей святой Вальбурги. Торжество совпало с языческими празднованиями, и в итоге образовался своеобразный народный праздник — Вальпургиева ночь.

Вальпургиева ночь в 2025 году — традиции

Одна из наиболее известных традиций Вальпургиевой ночи — шабаш ведьм. Легенды о сборищах ведьм существовали во многих европейских странах. Например, в Германии люди верили, что 1 мая колдуны и колдуньи собираются на горе Брокен, где устраивают безумные пиршества с другими представителями нечистой силы. Для защиты от зла жители городов и деревень пели, запускали хлопушки и разводили костры, на которых иногда сжигали чучела ведьм. Считалось, что шум и свет отпугивают потусторонних гостей.

Похожие легенды существовали и на Руси. Так, литературовед и собиратель народных сказок Александр Афанасьев упоминал о преданиях, связанных с Лысой горой. В первый день мая туда якобы прилетали ведьмы, чтобы отчитаться сатане о совершенных за год злодеяниях. После этого нечисть устраивала грандиозный пир с плясками и бесовскими песнопениями.

Еще одна традиция Вальпургиевой ночи — сбор целебных трав. Во многих странах люди верили, что в праздник полезные свойства растений многократно возрастают, поэтому лекарства, сделанные из них, будут более эффективны.

В Чехии и Словакии на Вальпургиеву ночь было принято украшать «майское дерево» — очищенную от коры ель или пихту, на которую повязывали ленты и прикрепляли угощения. Вокруг него с песнями водили хороводы. Похожий обычай существовал в Шотландии и других европейских странах, но вместо дерева там нередко использовали высокий столб с привязанными к верхушке лентами.

В Италии ночь на 1 мая была временем молодежи. Юноши и девушки ходили по домам с «майской зеленью» — веткой дерева, вокруг которой была повязана лента. Они пели и танцевали, получая взамен угощения от хозяев.

На сегодняшний день Вальпургиева ночь отмечается в основном в западных странах. Люди украшают свои дома фигурками ведьм и связками волшебных растений, гадают, жгут костры и выходят на улицы, чтобы поучаствовать в гуляньях.