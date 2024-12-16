Славянский календарь на 2025 год: врагов победит Жалящий Шершень

В преддверии Нового года многие обращаются к восточному календарю, чтобы как следует подготовиться к празднику и заранее познакомиться с его мифическим покровителем — одним из 12 зодиакальных животных. Однако не все знают, что у древних славян была похожая система летоисчисления, позволяющая предугадать, каким будет грядущий год. О том, кто станет символом 2025 года по славянскому календарю и что он принесет людям, читайте в материале «Известий».

2025-й: год какого животного по славянскому календарю

Славянский календарь, или Годослов, в отличие от восточного «коллеги» делится на 16-летние циклы, которые называются Сварожьими кругами. Каждому году покровительствует одно из 16 тотемных животных: Жалящий Шершень (Оса), Притаившийся Лют (Волк), Огненная Векша (Белка), Жемчужная Щука, Бородатая Жаба, Дикий Вепрь (Кабан), Белый Филин, Шипящий Уж, Крадущийся Лис, Свернувшийся Еж, Парящий Орел, Прядущий Мизгирь (Паук), Кричащий Петух, Златорогий Тур (Бык), Огнегривый Конь и Темный Сох (Лось).

Согласно славянскому календарю, новый год наступает не 1 января, а 20 или 21 марта — в день весеннего равноденствия.

Символом 2024 года был Темный Сох, поэтому весной 2025 года его место займет Жалящий Шершень.

Жалящий Шершень — описание и характеристика

Несмотря на грозное имя, Жалящий Шершень не сулит бед и болезненных уколов со стороны судьбы. Покровитель 2025 года считается воплощением трудолюбия, упорства и энергичности. Люди, рожденные в его год, обладают целеустремленностью, выносливостью, цепкой памятью и хорошим чувством юмора. В то же время они нетерпеливы, склонны к суетливости и в порыве эмоций нередко совершают необдуманные поступки.

Год Жалящего Шершня — это период повышенной активности во всех жизненных сферах. Будучи ярым противником застоя и однообразности, символ года побуждает даже самых ленивых людей к решительным действиям и поощряет приложенные усилия. Под его надзором можно реализовать самые смелые планы и проекты.

Однако у подобного всплеска энергии есть и обратная сторона — без четкой цели даже полезная активность превращается в суету. Также высока вероятность столкновения с различными препятствиями на пути к мечте: бюрократическими проволочками, бессмысленными спорами, внезапными сложностями, неожиданными издержками, дополнительными хлопотами и другими неприятностями. Преодолеть их будет непросто, но тех, кто проявит настойчивость и терпение, Жалящий Шершень вознаградит по достоинству.

Согласно славянскому календарю, 2025 год благоприятен для исправления совершенных ошибок. Если у человека есть что-то, что не дает покоя, Жалящий Шершень позволит изменить это без особых усилий и жертв. В то же время он создает благоприятную среду для разрешения конфликтов. И хотя далеко не все противостояния завершатся мирно, они могут стать площадкой для дальнейшего роста и развития.

В год Жалящего Шершня важно уделять внимание окружающим: семье, друзьям, коллегам, возлюбленным и т.д. Хотя символ года и поощряет целеустремленность, «хождение по головам» он не одобряет. Эмпатия и сочувствие, напротив, могут стать ключом к успеху, а совершенное добро с высокой вероятностью вернется сторицей.

Чтобы задобрить Жалящего Шершня и привлечь в дом удачу, славяне ставили на стол его любимые блюда: мед и медовые десерты, фрукты, крупы, орехи и мясо. Праздничный стол сервировали в желтых, коричневых и золотых тонах, которые ассоциировались с трудолюбивым покровителем года.

Гороскоп на 2025 год по славянскому календарю

Год Жалящего Шершня, который наступит 20 марта 2025 года, будет по-разному складываться для представителей Сварожьего круга. Чтобы определить свой знак по славянскому календарю, нужно обратить внимание на год рождения и тотемное животное, которое ему покровительствовало. Тем, кто появился на свет в промежутке с 1 января по 19 марта, следует выбирать год, предшествующий году рождения.

Для людей, рожденных в год Жалящего Шершня (1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009), грядущий 2025 год будет удачным во всех отношениях. Он принесет заманчивые карьерные перспективы, возможности для личностного роста, полезные знакомства и судьбоносные встречи. Представители этого знака могут смело идти к любым целям, как в профессиональном, так и в личном плане. Главное — проявлять инициативу и не упускать шансы, которые щедро предоставляет судьба.

Притаившимся Лютам (Волкам) (1914, 1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 2010) Жалящий Шершень принесет долгожданную стабильность. Предыдущий год для независимых и гордых представителей этого знака был весьма непростым, однако испытания скоро останутся позади. В 2025 году Волкам следует придерживаться намеченного ранее курса и планомерно достигать своих целей — награда за труды не заставит себя долго ждать.

Рожденным в год Огненной Векши (Белки) (1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 2011) Жалящий Шершень обещает помощь и поддержку в любых начинаниях. Активность и жизнерадостность представителей этого знака импонирует хозяину 2025 года, однако для достижения нужного результата им следует грамотно расставлять приоритеты и доводить начатое до конца.

Уверенные и спокойные Жемчужные Щуки (1916, 1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012) в грядущем году могут испытывать сложности с адаптацией к быстро меняющимся обстоятельствам. Жалящий Шершень не терпит бездействия и долгих раздумий, поэтому «рыбам» придется проявить гибкость и смекалку, чтобы пережить год без потерь. В то же время у них есть шанс улучшить свое материальное положение с помощью упорного труда и взвешенных финансовых вложений. Принять правильное решение помогут интуиция и умение анализировать ситуацию.

Для неторопливых и вдумчивых Бородатых Жаб (1917, 1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013) год Жалящего Шершня будет непростым. Постоянно сменяющие друг друга события и бесконечная суета могут стать серьезным испытанием для нервной системы представителей этого знака. Кроме того, Жаб ожидают различные кризисы, которые, тем не менее, могут открыть для них новые возможности. Существенного карьерного роста у обитателей болот в 2025 году не предвидится, зато в любовной сфере всё будет благополучно и стабильно.

Упрямые и решительные Дикие Вепри (Кабаны) (1918, 1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014) могут рассчитывать на успех в грядущем году. Под покровительством Жалящего Шершня скучать им не придется: год будет наполнен путешествиями, веселыми приключениями и приятными сюрпризами. Однако Кабанам следует сохранять бдительность и не забывать о своих обязанностях. Также важно внимательно следить за своим окружением, чтобы не попасть в сети завистников.

Для рассудительных и внимательных Белых Филинов (1919, 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015) год Жалящего Шершня может стать временем духовного и личностного роста. Особый успех будут иметь начинания, связанные с самосовершенствованием: обучение, занятия спортом, работа с психологом и т.д. С бытовыми задачами представители этого знака также справятся без проблем. Трудности могут возникнуть в отношениях с друзьями и родственниками, поэтому в 2025 году Филинам следует уделять больше внимания близким.

Замкнутые, но мягкосердечные Шипящие Ужи (1920, 1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016) смогут пережить год Жалящего Шершня в относительно спокойной обстановке. Им удастся избежать серьезных жизненных кризисов, неприятностей и излишней суеты. Поэтому 2025 год может стать для представителей этого знака хорошей возможностью, чтобы набраться сил и подготовиться к реализации долгосрочных планов. Особое внимание следует уделить здоровью и финансам, чтобы избежать проблем в будущем.

Хитрым и изобретательным Крадущимся Лисам (1921, 1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017) Жалящий Шершень не сулит особых успехов или достижений, но и серьезных проблем не доставит. В 2025 году карьерный рост представителей этого знака замедлится, однако сложностей с заработком не предвидится. В любовной сфере Лисы могут столкнуться с обманом и разочарованием, но любые изменения либо укрепят уже существующие отношения, либо помогут разорвать болезненную связь. Им также стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье, чтобы не сталкиваться с неприятными последствиями в будущем.

Для недоверчивых, но добрых Свернувшихся Ежей (1922, 1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018) грядущий год станет возможностью расслабиться и перевести дух. Под защитой Жалящего Шершня представители этого знака смогут безбоязненно строить планы на будущее и готовиться к их реализации. Благоприятной будет и обстановка на любовном фронте — отношения со второй половинкой можно смело переводить на новый этап.

Свободолюбивые лидеры, Парящие Орлы (1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019), в грядущем году получат награду за свои труды и столкнутся с последствиями ошибок или бездействия. Жалящий Шершень даст им возможность набраться сил для новых свершений и обзавестись полезными связями. Однако несмотря на перспективность новых знакомств, важно проявлять осторожность тщательно обдумывать любые предложения.

Год Жалящего Шершня будет особенно удачен для общительных экстравертов — Прядущих Пауков (1924, 1940, 1956, 1972, 1988, 2004, 2020). Их ждут встречи с интересными людьми, творческие проекты и другие увлекательные события, которые оставят много приятных воспоминаний. Если с прошлого года остались незавершенные дела, Шершень поможет довести их до конца с наилучшим результатом.

Отзывчивым, но вспыльчивым Кричащим Петухам (1925, 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021) в год Жалящего Шершня следует быть осторожнее в словах и поступках, чтобы избежать интриг недоброжелателей. Если представителям этого знака удастся удержать в узде свой темперамент и проявить терпение, в конце года они добьются успеха назло всем завистникам. Испытания Шершня также помогут понять, кому действительно можно доверять, а кого стоит держать на расстоянии вытянутой руки.

Трудолюбивым и флегматичным Златорогим Турам (Быкам) (1926, 1942, 1958, 1974, 1990, 2006, 2022) грядущий год принесет множество положительных изменений. Зарядившись энергией Жалящего Шершня, они смогут добиться поставленных целей в любых сферах жизни. В 2025 году свободных представителей этого знака также могут ждать непродолжительные, но яркие романы.

Ответственные и прямолинейные Огнегривые Кони (1927, 1943, 1959, 1975, 1991, 2007, 2023) в полной мере ощутят влияние активного и пробивного Жалящего Шершня. Они почувствуют уверенность в своих силах и смогут покорить даже те высоты, которые раньше казались недоступными. На пути к успеху представителей этого знака поддержат верные друзья, которые останутся на их стороне при любых обстоятельствах.

Людям, рожденным в год Темного Соха (Лося) (1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008, 2024), Жалящий Шершень принесет удачу в финансовых и профессиональных вопросах. Чем больше усилий для достижения поставленной задачи было приложено ранее, тем значительнее будет успех в новом году. В любви гордым индивидуалистам Лосям придется проявить инициативу и продемонстрировать готовность работать над отношениями, чтобы сохранить уже устоявшийся союз или привлечь внимание понравившегося человека.

Ранее «Известия» поделились восточным гороскопом на 2025 год для всех знаков зодиака.