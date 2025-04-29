Лукашенко указал на попытки Запада стереть память о победе в ВОВ
Россию и Белоруссию сегодня из-за рубежа учат псевдообъективности, пытаясь стереть память о победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 29 апреля сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».
«Сегодня в прибалтийских странах и на Украине <...> ставят памятники фашистским палачам. И всё это с молчаливого согласия остального Запада. Но мы молчать не должны, мы для этого сегодня с вами и собрались», — отметил Лукашенко.
Он указал, что ради защиты исторической памяти нельзя расслабляться, нельзя верить покаяниям. Нужно верить делам и фактам.
По словам политика, послы стран Евросоюза (ЕС) сегодня стыдливо без освещения в СМИ возлагают цветы в Хатыни. Прячут лица от камер журналистов, добавил он.
Ранее в этот день Путин и Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Они почтили память защитников Сталинграда и возложили венки к Вечному огню в зале Воинской Славы и цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.