Адвокат перечислил способы списать долги за услуги ЖКХ

Инициировать списание долгов за услуги ЖКХ благодаря процедуре банкротства можно при условии, если задолженность выше 500 тыс. рублей, а доход должника не обеспечивает возможность ее своевременного погашения в течение трех месяцев. Об этом 30 апреля рассказал «Известиям» руководитель компании «Панфилов и партнеры» адвокат Алексей Панфилов.

«Важно понимать, что эта сумма предполагает накопившиеся обязательства не только за услуги ЖКХ, но и по другим кредитам», — уточнил он.

Говоря о плюсах такого способа, он отметил, что при открытии процедуры банкротства долг замораживается, и его сумма более не увеличивается. При этом невозможность исполнения решения суда по делу об оплате задолженности не повлечет за собой уголовного либо административного наказания. Вместе с тем, если недвижимость у должника является единственным жильем, то ее не изымут.

Среди минусов — невозможность пользоваться в дальнейшем услугами кредитования. Должник будет получать отказы от банков либо ему предложат максимально неприемлемые условия. Также недостатком является отсутствие возможности вести свой бизнес.

«Банкротство дает возможность на законном основании освободиться от долгов, но, чтобы инициировать процедуру должна быть веская причина: увольнение, трагедия в семье — болезнь, смерть близких. Если же у должника есть имущество и средства, позволяющие рассчитываться по платежам, то платить всё же придется. В данном случае повода для банкротства нет», — объяснил эксперт.

Вместе с тем, как рассказал адвокат, в ст. 195 Гражданского кодекса РФ сообщается о том, что взыскать задолженность за неуплату за ЖКУ можно за полные 36 месяцев. Следовательно, если накопилось долговое бремя за пять лет, то при судебном разбирательстве должнику выставят счет только за три года. В этом случае учитывается именно ситуация, когда гражданин не признает долгов: от него не поступало никаких письменных заявлений об отсрочке платежа.

«Вместе с тем, чтобы не погашать задолженность за весь пятилетний период, гражданину обязательно следует обратиться с ходатайством, уведомив суд о пропуске срока исковой давности», — добавил Панфилов.

Если у должника единственный источник дохода — это пенсия, любые иные пособия от государства, то процедуру внесудебного банкротства можно провести, уточнил эксперт. Для этого стоит посетить МФЦ. Однако подобное списание возможно, если в отношении россиянина нет действующих исполнительных производств. Минимальная сумма списания — 25 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей. В своем обращении должнику следует указать все кредиты, а также задолженность по налогам, штрафы, алименты. Если же он забудет о чем-то упомянуть, то этот долг по-прежнему останется за ним.

«Из судебной практики следует, что долги, которые образовались по ЖКХ по аналогии закона ст. 266 НК РФ (Налогового кодекса РФ. — Ред.) можно признать безнадежными к взысканию», — сказал адвокат.

Кроме того, он объяснил, что задолженность по коммунальным платежам закрепляется за отдельным объектом собственности, поэтому по факту смерти человека его родственникам следует уведомить коммунальную организацию, чтобы приостановили начисления. В дальнейшем долг будет возлагаться на наследников. Этого можно избежать, если не вступать в наследство.

«Долг может возлагаться на плечи государства. Подобное возможно, если нет наследников. Недвижимость обретает статус выморочной. За нее в этом случае несут ответственность муниципальные власти», — заключил Панфилов.

Ранее, 22 апреля юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин рассказал «Известиям», что одним из способов сэкономить на услугах ЖКХ может стать отказ от ненужных опций. По его словам, жильцы могут отключить радиоточку — они еще встречаются в старых домах советской постройки. Как правило, ими никто не пользуется, даже пожилые граждане. Но счет всё равно приходит каждый месяц, даже если при ремонте радиоточку скрыли фальшстеной.