Юрист рассказал о способах сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Одним из способов сэкономить на услугах ЖКХ может стать отказ от ненужных опций, рассказал «Известиям» 22 апреля юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин.

«К сожалению, сильно уменьшить счет в платежке не получится — большинство позиций всё же обязательны к оплате. Однако попробовать немного снизить финансовое бремя стоит», — добавил он.

По его словам, жильцы могут отключить радиоточку — они еще встречаются в старых домах советской постройки. Как правило, ими никто не пользуется — даже пожилые граждане. Но счет всё равно приходит каждый месяц, даже если при ремонте радиоточку скрыли фальшстеной.

«Чтобы абонентская плата перестала начисляться, владельцу квартиры необходимо обратиться в УК или ТСЖ. Там вам дадут бланк заявления, дополнительно нужно будет приложить документ о праве собственности на жилье и подтверждение отсутствия задолженности по оплате. В некоторых регионах из УК человека могут отправить для подачи документов в МФЦ», — объяснил Фрадкин.

Еще одна опция, от которой разрешено отказаться, — стационарный телефон. Как уточнил эксперт, для этого нужно обратиться в компанию, которая его обслуживает, с соответствующим заявлением. Данные поставщика связи указаны в квитанции. Предварительно придется погасить всю задолженность, если таковая есть.

«Можно не платить за дополнительные услуги, которые незаконно навязываются УК. Например, видеонаблюдение или работа консьержа. Подобные пункты утверждаются на общем собрании собственников жилья и только после голосования включаются в платежный документ. Если ничего подобного не происходило, но в квитанции внезапно появились непонятные строки — отправляйтесь в УК и требуйте разъяснений», — сказал Фрадкин.

Кроме того, он отметил, что иногда управляющая компания начинает хитрить и вносит в платежку работы, которые уже выполняются и оплачиваются другим образом, например вывоз мусора, хотя этим вопросом занимается региональный оператор. Если сотрудники УК ведут себя странно, уклоняются от прямых ответов, то можно пожаловаться на их действия в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

При этом юрист напомнил, что от базовых коммунальных услуг — воды, отопления, электроснабжения — отказаться не получится.

«Теоретически можно не платить за воду: сейчас у большинства установлены счетчики, и если в конце месяца они показывают, что ресурсом вы не пользовались, то и в квитанции в соответствующей графе будет 0. Другой вариант — пригласить сантехника и спросить, есть ли техническая возможность поставить заглушки на отводы стояков, отрезав от водоснабжения только вашу квартиру и не затрагивая интересы соседей», — заключил эксперт.

18 февраля министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что в ведомстве считают рациональным внедрение в РФ единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, должен быть единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями.