На востоке Днепропетровской области объявили эвакуацию населения

В четырех населенных пунктах на востоке Днепропетровской области Украины объявлена принудительная эвакуация. Об этом 29 апреля сообщило украинское издание «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу Межевской сельской территориальной общины.

«В отдельных населенных пунктах Межевской поселковой территориальной общины (селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка) объявлена принудительная эвакуация семей с детьми», — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сообщается, что соответствующее распоряжение 25 апреля подписал начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

В распоряжении уточняется, что людям необходимо взять с собой документы, деньги, лекарства, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.

Ранее, 26 апреля, украинские СМИ сообщили о прогремевших взрывах в Днепропетровске. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.