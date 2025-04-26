Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) прогремели взрывы. Об этом 25 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Украинский телеканал ТСН в этот же день сообщил о взрывах в Сумской области и в Умани Черкасской области. Тогда была объявлена воздушная тревога в Сумской и Черкасской областях.