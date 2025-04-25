Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
В Сумской области и в Умани Черкасской области прогремели взрывы. Об этом 25 апреля сообщил украинский телеканал ТСН.
«Сумская область — взрывы. <...> Умань/окрестности — взрывы», — говорится в сообщениях издания в Telegram-канале.
Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России данные о взрывах не комментировали.
Украинский телеканал «Общественное» ранее в этот же день сообщил о взрывах в Харькове. Эту информацию также подтвердил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.