Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове на северо-востоке Украины произошли взрывы, сообщает в пятницу, 25 апреля, телеканал «Общественное».
«В Харькове произошла серия взрывов. <...> Прозвучал четвертый взрыв», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
Информацию о взрывах также подтвердил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в красной зоне также находятся Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Сумская области.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Телеканал сообщил 24 апреля о взрывах в Киеве и Харькове. Тогда воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Минобороны РФ ситуацию также не прокомментировали.