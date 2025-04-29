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В России отток капитала сократился до $47 млрд

ВШЭ: чистый отток капитала из РФ снизился до $47 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Чистый отток капитала из РФ снизился до $47 млрд по итогам 2024 года, следует из данных ВШЭ, с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля. В 2023 году показатель был $52 млрд.

Под оттоком капитала частного сектора понимаются законные финансовые операции, связанные с вложениями резидентов РФ (граждан и компаний) в иностранные активы и ценные бумаги, с переводом средств в зарубежные банки и приобретением наличной валюты.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее призывала не путать эти трансакции с выводом денег из РФ по подозрительным основаниям.

Если сравнивать с чистым оттоком капитала в 2022 году, то сейчас показатель в разы меньше. За весь 2022 год он достиг $243 млрд, или 13,5% ВВП, оценивали ранее эксперты центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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В минувшем году, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым отметил, что налоговые поступления в бюджетную систему России за 10 месяцев 2024 года составили почти 46 трлн рублей. Показатель примерно на 20% больше, чем за такой же период 2023-го.

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