В форуме «Знание. Первые» приняли участие ветераны Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) приняли участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Об этом 29 апреля сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он назвал работу российского общества «Знание» передачей настоящего патриотизма и веры в свою страны. По его словам, эмоции передаются только от человека к человеку.

«Их нельзя передать по-другому. Поэтому так важно, что сами ветераны ВОВ приходят к ребятам. Более 20 ребят — героев специальной военной операции, 10 Героев России, военкоры», — уточнил Кириенко.

По его словам, в первый день марафон посетили 10 тыс. человек, а онлайн за мероприятием наблюдали около 10 млн зрителей.

Ветераны спецоперации являются одними из ключевых лекторов на форуме. Помимо лекций, участники проекта могут посетить выставки и кинопоказы, в том числе просветительских мультфильмов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Знание. Первые» 28 апреля отметил гордость России подвигами всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Он назвал ВОВ серьезнейшим испытанием для государства и напомнил, что благодаря мужеству и стойкости советских бойцов и работников страна сохранила независимость и свободу.