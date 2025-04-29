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В форуме «Знание. Первые» приняли участие ветераны Великой Отечественной войны

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) приняли участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Об этом 29 апреля сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он назвал работу российского общества «Знание» передачей настоящего патриотизма и веры в свою страны. По его словам, эмоции передаются только от человека к человеку.

«Их нельзя передать по-другому. Поэтому так важно, что сами ветераны ВОВ приходят к ребятам. Более 20 ребят — героев специальной военной операции, 10 Героев России, военкоры», — уточнил Кириенко.

По его словам, в первый день марафон посетили 10 тыс. человек, а онлайн за мероприятием наблюдали около 10 млн зрителей.

Ветераны спецоперации являются одними из ключевых лекторов на форуме. Помимо лекций, участники проекта могут посетить выставки и кинопоказы, в том числе просветительских мультфильмов.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Знание. Первые» 28 апреля отметил гордость России подвигами всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Он назвал ВОВ серьезнейшим испытанием для государства и напомнил, что благодаря мужеству и стойкости советских бойцов и работников страна сохранила независимость и свободу.

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