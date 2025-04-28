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Мишустин подчеркнул гордость России подвигом защитников Родины в ВОВ

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Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
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Россия гордится подвигом всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 28 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Совсем скоро мы будем отмечать важную дату — 80-летие Великой Победы <…> Мы, конечно, гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что ВОВ стала серьезнейшим испытанием для страны. Мишустин напомнил, что благодаря мужеству и стойкости советских бойцов и работников страна сохранила независимость и свободу.

«Тысячи человек добросовестно трудились на заводах, в полях, больницах, чтобы поддержать бойцов и обеспечить их всем необходимым. И, конечно, работа не прекращалась в научных лабораториях и конструкторских бюро», — добавил он.

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Президент России Владимир Путин 7 апреля заявил, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в победе во Второй мировой войне. Он отметил, что в таких условиях сплоченность и верность правде становятся особенно важными, поскольку предпринимаются попытки пересмотреть итоги войны.

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