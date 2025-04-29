Девятиклассница обвинила ровесников в изнасиловании на концерте в Петербурге
В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка обвинила ровесников в изнасиловании на концерте рэпера Boulevard Depo. Об этом сообщил 29 апреля источник «Известий».
Инцидент произошел 27 апреля. На концерте девятиклассница познакомилась с ровесником и его приятелями, а затем выпила неизвестную жидкость и почувствовала недомогание.
«Девушка рассказала, что ей стало плохо, и двое парней, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, завели ее в туалет и изнасиловали», — уточнил собеседник.
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее, 17 апреля, в Москве мужчина, ранее судимый за убийство жены, изнасиловал свою дочь. Фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Следствие ходатайствует об аресте мужчины.