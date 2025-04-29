За прошедшие сутки в России произошло 246 ДТП

За минувшие сутки на российских дорогах произошло 246 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 21 человек и 327 получили ранения. Об этом 29 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. 18 погибших были пассажирами и водителями транспортных средств.

В результате 64 ДТП, 21 из которых произошло на пешеходных переходах и 43 — вне зоны их действия, погибли три пешехода, еще 62 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 13 детей-пешеходов, семь из которых получили травмы на пешеходных переходах.

На дорогах России за минувшие сутки зарегистрировано 35 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 38 юных участников дорожного движения, в том числе 16 детей-пассажиров, два велосипедиста и четыре водителя мототранспорта. Погибших детей нет.

С участием автобусов зафиксировано 13 ДТП, в которых погиб один человек, еще 58 участникам дорожного движения, в том числе одном ребенку, потребовалась медицинская помощь. Причиной шести происшествий с автобусами стало нарушение правил дорожного движения их водителями.

Во Владимирской области на 111-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» 56-летний водитель междугороднего автобуса, следовавшего из Изборска в Кострому с 55 пассажирами в салоне, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 18 пассажиров автобуса госпитализированы с травмами, еще 17 пассажиров после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение.

В Калужской области на 165-м км автодороги федерального значения А-130 Москва — Рославль 56-летний водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге микроавтобусом, ехавшим из Белоруссии в Москву. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. В ДТП погиб один из пассажиров автобуса, еще семь (все — граждане Белоруссии) и водитель грузового автомобиля оказались в больнице. Еще три пассажира автобуса направлены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

Госавтоинспекция призывает водителей грузовых автомашин и автобусов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и водительскую дисциплину. Водителям грузового транспорта следует правильно оценивать инерцию машины в зависимости от скорости и загруженности, ее габариты, состояние и ширину дорожного полотна, учитывать рельеф местности и возможность заноса. Также необходимо принимать во внимание плотность транспортного потока, габариты и скорость в своей, а главное — на встречной полосах. Не создавайте аварийных ситуаций на дороге. Откажитесь от рискованной манеры управления, обгонов и других опасных маневров. Помните, что в ваших руках находятся не только собственные жизнь и здоровье, но также жизни других участников дорожного движения, а в случае с пассажирскими перевозками автобусами и жизнь, и здоровье пассажиров общественного и междугороднего автотранспорта, которые зависят от вашей дисциплинированности, самочувствия и опыта вождения.

«Автомобилистам следует учитывать требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Особую осторожность людям за рулем следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть. Необходимо помнить, что поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому не спешите возобновлять движение даже на разрешающий вам это действие сигнал светофора, пока не убедитесь, что переход полностью свободен от пешеходов», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Кроме того, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть особенно собранными и аккуратными, проезжая рядом со школами, детскими садами и другими образовательными или спортивными организациями. Здесь велика вероятность внезапного появления детей на дороге, особенно в утреннее и вечернее время. При подъезде к таким объектам автомобилистам также следует максимально снизить скорость, чтобы иметь возможность остановить транспортное средство в случае резкого изменения дорожной обстановки.

Ранее сегодня стало известно, что по меньшей мере 18 туристов из России и водитель получили травмы после того, как автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья.