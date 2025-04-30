Вальпургиева ночь – 2025: самые сильные гадания, народные приметы

В ночь на 1 мая во многих странах отмечается один из самых мистических праздников в году — Вальпургиева ночь. Считается, что это время разгула нечисти, когда стирается грань между миром живых и мертвых. Издревле этот день сопровождался магическими ритуалами и гаданиями, многие из которых популярны по сей день. О том, как отмечали праздник в старину и какие гадания можно провести в Вальпургиеву ночь в 2025 году, рассказывают «Известия».

Откуда пошло название Вальпургиева ночь

Торжество имеет западноевропейские корни и восходит к дохристианским традициям. Прежде этот день отмечался как праздник весны и плодородия и был связан с разгулом нечистой силы, пытавшейся помешать приходу весны. В дальнейшем он стал ассоциироваться с именем святой Вальпургии, жившей в VIII веке в Англии. Церковный день ее почитания приходится как раз на 1 мая. При этом сама святая считается защитницей от черной магии.

До наших дней сохранилось предание о еще одной Вальпурге (по другим источникам — Вальбурге), акушерке, которую казнили как ведьму во времена охоты на ведьм в Европе. Под пытками женщину вынудили признаться в богохульстве, участии в шабашах и во многих злодеяниях, совершенных во славу Сатане. После этого ее сожгли на костре, а прах развеяли над рекой.

Благодаря этим событиям Вальпургиева ночь приобрела дурную славу. Принято считать, что именно в эту ночь ведьмы слетаются на шабаш, где также собираются демоны, злые духи и другие потусторонние силы, чтобы поклониться Сатане — хозяину праздника. Поэтому другие названия торжества — Ночь ведьм или Ведьмин костер.

Для защиты от разгулявшейся нечисти европейцы прибегали к самым разным средствам: рисовали на дверях кресты, звонили в церковные колокола и разводили большие костры, в которых сжигали чучела ведьм. В то же время в народе верили, что в эту мистическую ночь можно увидеть свое будущее. Поэтому обязательным атрибутом праздника были гадания. Эта традиция похожа на ночь перед Рождеством, которая тоже считается особым временем, когда можно заглянуть в будущее.

Самые сильные гадания на Вальпургиеву ночь

Обычно для гаданий используют зеркала, свечи, воду и предметы, имеющиеся в быту. При этом существуют определенные правила, которые следует соблюдать гадающим. Например, нельзя гадать при дневном освещении и на церковных свечах. Рядом не должно быть посторонних источников шума, а окна должны быть плотно занавешены. С себя необходимо снять все украшения, включая нательные крестики, убрать иконы и облачиться в свободную одежду.

К одним из самых популярных гаданий в Вальпургиеву ночь относится магический ритуал «коридор времени». Напротив друга друга необходимо расположить несколько зеркал и установить между ними свечу таким образом, чтобы она хорошо отражалась. После мысленно обозначается вопрос, например: «хочу узнать будущее» или «хочу увидеть своего суженого». Затем нужно внимательно смотреть в зеркальный коридор, где через какое-то время появится картинка из будущего. По завершении обряда произносятся слова «Чур меня!» — для того, чтобы потусторонние силы не вырвались из зазеркалья и не смогли нанести вред.

Другой известный обряд — «звезда желаний». На чистом листке бумаге надо нарисовать большую пятиконечную звезду. В центре пишется имя гадающего, а на лучах — самые заветные желания. На каждый луч звезды ставится по горящей восковой свече. Затем необходимо подержать руки над пламенем, мысленно визуализируя загаданное. Этой же ночью лист нужно сжечь на ближайшей к дому возвышенности, а пепел развеять по воздуху. Тогда желания непременно исполнятся.

Чтобы получить ответ на волнующий вопрос, можно взять три камня: черный (гагат, шунгит или обсидиан), желтый (янтарь, сапфир, турмалин, золотистый топаз), серебристый или голубой (лунный камень, перламутр, жемчуг, бирюза, аквамарин), либо заменить их стеклянными шариками, подходящими по цвету. Затем необходимо положить камни в ладонь, как можно точнее сформулировать вопрос, на который возможен только однозначный ответ «да» или «нет», и бросить на стол.

О результате гадания судят по тому, какое расположение заняли камни относительно друг друга. Черный символизирует гадающего. Если рядом с ним оказался желтый, то задуманное сбудется. Если голубой или серебристый — ответ отрицательный. Если камни расположились на примерно одинаковом расстоянии, гадание следует продолжить.

Вальпургиева ночь — народные приметы и суеверия

В прежние времена в Ночь ведьм также было принято подмечать сигналы свыше, которые могли предсказать будущее. Так, плохим знаком считается встретить черную кошку или незнакомца в темное время суток. В старину верили, что в их облике является нечистая сила. Чтобы не привлечь внимания нечисти, в домах плотно закрывали окна, не выходили на улицу за полночь и старались не употреблять бранных слов, особенно избегая слова «черт».

Однако от Вальпургиевой ночи ждали не только неприятностей. Например, существуют поверья, что если на рассвете умыться утренней росой, то можно вернуть красоту и молодость. Любое растение, посаженное в Вальпургиеву ночь, принесет в дом достаток и благополучие. А дети, рожденные в этот день, будут обладать сверхъестественными способностями.

Еще считается, что на Вальпургиеву ночь снятся вещие сны, а травы приобретают целебные свойства. Поэтому знахарки отправлялись в лес собирать травы именно в ночь с 30 апреля на 1 мая.

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