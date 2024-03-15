Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле наблюдают за соблюдением Украиной намерений Путина и Трампа по урегулированию
Мир
Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8
Общество
Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
Общество
Путин указал на особое значение сплоченности общества и стабильности государства
Армия
ВСУ после разговора Путина и Трампа преднамеренно атаковали энергообъект на Кубани
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Мир
Уиткофф анонсировал возможное ослабление санкций после прекращения огня на Украине
Общество
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Происшествия
Количество раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до 11
Мир
Пашинян сообщил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Общество
Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США
Общество
Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы
Мир
Британский аналитик указал на способность РФ и США закончить конфликт на Украине
Сюжет:

Приметы и гадания на День весеннего равноденствия

Россиянам рассказали о приметах и гаданиях на День весеннего равноденствия
0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Весеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда световой день становится равен ночи. Это явление в народе связывают с началом весны и пробуждением природы после зимнего сна. Поэтому с Днем весеннего равноденствия связано много поверий и примет. В 2025 году астрономическое событие приходится на 20 марта. «Известия» рассказывают читателям, на что обращать внимание в день праздника.

День весеннего равноденствия 2025 — традиции

В разных культурах существуют ритуалы и обряды, связанные с Днем весеннего равноденствия. Например, это может быть гадание, прыжки через костры, молитвы, медитации или другие религиозные и духовные практики. Иногда люди надевают карнавальные костюмы.

В некоторых населенных пунктах существует традиция проводить праздничные пиршества, на которых люди угощают друг друга и приветствуют весну. Большую роль играют цветы — их используют как символ нового сезона, дарят друг другу, украшают дома. Еще один атрибут праздника — свечи, символизирующие победу света над тьмой.

Гадания на День весеннего равноденствия в 2025 году

На День весеннего равноденствия существует множество гаданий и предсказаний, связанных с приближающейся весной и будущими событиями. Они имеют корни в различных культурах и часто ассоциируются с началом нового сезона и возрождением природы. Например, человеку предлагают выбрать цветок и в зависимости от выбора рассказывают о том, что его ждет в ближайшем будущем.

Особенно популярны гадания у молодых девушек. Например, перед сном полагается написать на листках семь мужских имен, а утром при пробуждении вытащить один из них и прочитать. Попавшимся именем и будут звать будущего мужа.

Легкие уже: продажи летней одежды подскочили из-за теплой весны
Россияне скупают шорты, лоферы и ветровки

События будущего пытаются предсказать с помощью свечи. Нужно растопить небольшой кусочек воска, а затем капнуть в холодную воду. Воск образует различные фигуры и формы, их значение трактуется как предсказания и знамения будущих событий.

Знаки и символы люди ищут также в сновидениях, пригрезившихся в ночь праздника. Истолковать значение помогут многочисленные сонники.

День весеннего равноденствия 20 марта 2025: приметы

Люди издавна наблюдали природные явления и определили свои собственные знамения, связанные с весенним равноденствием. Говорят, что погода в День весеннего равноденствия предсказывает характер предстоящего сезона. Если на этот день солнце светит ярко и безоблачно, то ожидается долгое и теплое лето. Если же день пасмурный и ветреный, сезон, который обычно бывает жарким, может неожиданно оказаться прохладным.

Возвращение птиц считается благоприятным знаком. Если в небе появляются первые стаи, холодные дни уже позади и весна наступила.

Говорят, что если на весеннем равноденствии цветут первоцветы и подснежники, то они принесут нашедшему удачу и счастье на всю весну. Также в народе верят, что первые травы, собранные в этот день, обладают особыми целебными свойствами.

20 марта — Весеннее равноденствие: традиции и особенности

Обращают внимание и на лунный цикл. Так, растущая луна указывает на плодородие, богатство и удачу, а убывающая, напротив, сулит трудные времена, в которые нужно быть начеку.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и приметах восточного праздника весны Навруза.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025