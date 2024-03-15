Приметы и гадания на День весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда световой день становится равен ночи. Это явление в народе связывают с началом весны и пробуждением природы после зимнего сна. Поэтому с Днем весеннего равноденствия связано много поверий и примет. В 2025 году астрономическое событие приходится на 20 марта. «Известия» рассказывают читателям, на что обращать внимание в день праздника.

День весеннего равноденствия 2025 — традиции

В разных культурах существуют ритуалы и обряды, связанные с Днем весеннего равноденствия. Например, это может быть гадание, прыжки через костры, молитвы, медитации или другие религиозные и духовные практики. Иногда люди надевают карнавальные костюмы.

В некоторых населенных пунктах существует традиция проводить праздничные пиршества, на которых люди угощают друг друга и приветствуют весну. Большую роль играют цветы — их используют как символ нового сезона, дарят друг другу, украшают дома. Еще один атрибут праздника — свечи, символизирующие победу света над тьмой.

Гадания на День весеннего равноденствия в 2025 году

На День весеннего равноденствия существует множество гаданий и предсказаний, связанных с приближающейся весной и будущими событиями. Они имеют корни в различных культурах и часто ассоциируются с началом нового сезона и возрождением природы. Например, человеку предлагают выбрать цветок и в зависимости от выбора рассказывают о том, что его ждет в ближайшем будущем.

Особенно популярны гадания у молодых девушек. Например, перед сном полагается написать на листках семь мужских имен, а утром при пробуждении вытащить один из них и прочитать. Попавшимся именем и будут звать будущего мужа.

События будущего пытаются предсказать с помощью свечи. Нужно растопить небольшой кусочек воска, а затем капнуть в холодную воду. Воск образует различные фигуры и формы, их значение трактуется как предсказания и знамения будущих событий.

Знаки и символы люди ищут также в сновидениях, пригрезившихся в ночь праздника. Истолковать значение помогут многочисленные сонники.

День весеннего равноденствия 20 марта 2025: приметы

Люди издавна наблюдали природные явления и определили свои собственные знамения, связанные с весенним равноденствием. Говорят, что погода в День весеннего равноденствия предсказывает характер предстоящего сезона. Если на этот день солнце светит ярко и безоблачно, то ожидается долгое и теплое лето. Если же день пасмурный и ветреный, сезон, который обычно бывает жарким, может неожиданно оказаться прохладным.

Возвращение птиц считается благоприятным знаком. Если в небе появляются первые стаи, холодные дни уже позади и весна наступила.

Говорят, что если на весеннем равноденствии цветут первоцветы и подснежники, то они принесут нашедшему удачу и счастье на всю весну. Также в народе верят, что первые травы, собранные в этот день, обладают особыми целебными свойствами.

Обращают внимание и на лунный цикл. Так, растущая луна указывает на плодородие, богатство и удачу, а убывающая, напротив, сулит трудные времена, в которые нужно быть начеку.

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