Chery построила «автомобильную башню» из кроссоверов

Компания Chery для демонстрации жесткости конструкции кроссовера Tiggo 8 CSH устроила необычный тест, соорудив из них «автомобильную башню». Об этом говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 29 апреля.

Для испытания семь кроссоверов Tiggo 8 CSH установили вертикально друг на друга в виде 12-метровой стальной башни. Кузов первого автомобиля выдержал нагрузку почти в 11,5 т. В компании подчеркнули, что после 72 часов конструкция кузова не претерпела значительных деформаций.

Автопроизводитель отметил, что в Chery Tiggo 8 CSH используется высокопрочная сталь, более 65% конструкции кузова составляют горячедеформированные стальные элементы. Компоновка этих материалов создает разнонаправленную систему амортизации ударов. Автомобиль оснащается 10 подушками безопасности, которые способны удерживать давление в течение шести секунд, и 19 системами помощи комплекса ADAS.

24 апреля сообщалось, что Chery на автосалоне в Шанхае представила полноразмерный кроссовер Tiggo 9L, который займет флагманское место в линейке SUV китайской марки. Tiggo 9L отличается от прочих моделей в линейке семейства «Тигго» более брутальным и «угловатым» дизайном экстерьера в стиле рамных внедорожников. Новинка получила продвинутые системы автономного вождения — на крыше располагается сенсор лидар.