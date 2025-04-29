Россельхознадор обнаружил лекарстенные препараты в продуктах «Светофора»

В ходе своих проверок Россельхознадзор нашел в торговой сети «Светофор» остатки лекарственных препаратов в молочной, мясной и рыбной продукции, рассказали «Известиям» 29 апреля в службе.

Кроме того, в категориях молочных, мясных и рыбных продуктов надзорные органы обнаружили случаи фальсификации товаров: информация о составе на упаковке не соответствовала действительности.

«При этом подведомственные лаборатории продолжают выявлять фальсифицированную продукцию, что свидетельствует о недостаточном эффекте текущих штрафов», — отметили там.

В ведомстве напомнили, что за нарушения, связанные с фальсификацией пищевых продуктов, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы для юридических лиц в диапазоне от 100 тыс. до 1 млн рублей. Это зачастую оказывается незначительным по сравнению с прибылью, которую получают нарушители от продажи фальсифицированной продукции. Для повышения эффективности мер, по мнению Россельхознадзора, необходимо ввести штрафы, зависящие от общего объема выручки компаний.

19 марта в Россельхознадзоре назвали магазины «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. В настоящее время сотрудники территориального управления продолжают мониторить продажу товаров животного происхождения в супермаркетах «Светофор». По информации ведомства, все небезопасные продукты были утилизированы. Кроме того, были инициированы административные дела и выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных норм.