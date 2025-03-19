В Россельхознадзоре назвали магазины «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата
Магазины сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта поддельной продукции. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
В настоящее время сотрудники территориального управления продолжают мониторить продажу товаров животного происхождения в супермаркетах «Светофор».
«В феврале и марте текущего года в торговых точках указанной сети в ряде регионов страны зафиксированы оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости», — указано на сайте Россельхознадзора.
По информации ведомства, все небезопасные продукты были утилизированы. Кроме того, были инициированы административные дела и выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных норм, добавила «Газета.Ru».
6 февраля сообщалось, что Россельхознадзор выявил грубые нарушения в магазинах сети «Светофор» при реализации продукции животноводства. В частности, нарушения были обнаружены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции. Среди основных нарушений Россельхознадзор выявил отсутствие товаросопроводительных документов и полной маркировки, некоторые товары были с истекшим сроком годности. Кроме того, зафиксированы нарушения упаковок, температуры хранения и признаки дефростации.
17 февраля Бутырский районный суд города Москвы приостановил деятельность двух магазинов «Светофор» в Северо-Восточном административном округе (СВАО) на 60 суток.