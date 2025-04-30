Гинеколог предупредил об опасных симптомах при кистах яичников

Кисты яичников — это образования, наполненные жидкостью, которые могут появляться как в результате нормальных физиологических процессов, так и патологических изменений. Однако не все кисты представляют опасность. Некоторые из них способны самостоятельно исчезнуть, словно растворяясь в организме, а другие требуют лечения. Об этом 30 апреля «Известиям» рассказал гинеколог-хирург Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Максим Войнов.

«В яичниках есть множество фолликулов — специальных «мешочков», в которых созревают яйцеклетки. В процессе менструального цикла, а именно в середине цикла, формируется так называемый доминантный фолликул. Но, если один из фолликулов не лопается в период овуляции или его развитие нарушается, из него может сформироваться киста», — объяснил гинеколог.

Он добавил, что такие образования нередко относятся к функциональным, поскольку они возникают естественным путем и зачастую исчезают сами по себе, когда гормональный фон стабилизируется. Однако бывают и другие случаи, когда образование кисты указывает на необходимость более детального обследования.

По словам врача, к функциональным относятся фолликулярная киста (возникает, если доминантный фолликул не освобождает яйцеклетку (овуляция) и продолжает накапливать жидкость) и киста желтого тела (формируется после овуляции, когда структура, продуцирующая прогестерон, заполняется кровью).

«Оба типа кист, как правило, не вызывают выраженных симптомов и могут исчезнуть самостоятельно в течение нескольких циклов», — подчеркнул специалист.

К патологическим кистам он отнес эндометриоидные, связанные с эндометриозом — состоянием, при котором клетки, подобные клеткам слизистой оболочки матки, разрастаются за ее пределами. Такие кисты часто сопровождаются болью и нарушением менструального цикла. Также дермоидные — представляют собой сложные образования, в которых могут содержаться любые ткани организма: кожа, волосы, даже зубы и так далее. Они не подвержены саморассасыванию и требуют хирургического удаления. Кроме того, внимания требуют цистаденомы — эти опухолевые образования могут быть заполнены как жидкостью, так и густыми субстанциями. Их размеры со временем могут увеличиваться, и при возникновении симптомов может потребоваться хирургическое лечение.

При этом гинеколог-хирург подчеркнул, что важно вовремя выявить кисту и определить ее тип. Диагностика обычно включает в себя следующие методы: ультразвуковое исследование (УЗИ), анализы крови, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ), диагностическая лапароскопия. Подход к лечению кист, по его словам, определяется не только их типом, но и размером, наличием симптомов и возрастающей угрозой осложнений.

В частности, лечение может предполагать консервативное наблюдение: функциональные кисты, как правило, не нуждаются в активном вмешательстве. При отсутствии болей и прочих неприятных симптомов врач может рекомендовать просто контролировать процесс с помощью регулярных УЗИ.

«В некоторых случаях может потребоваться гормональная терапия — при нарушениях менструального цикла или повторном появлении кист назначаются препараты, нормализующие гормональный фон и снижающие вероятность образования новых кист», — уточнил Войнов.

Хирургическое вмешательство необходимо, со слов врача, если киста вызывает стойкую боль, быстро увеличивается или появляется риск осложнений (например, перекрут придатков), применяется малотравматичная операция, не требующая выполнения разрезов, — лапароскопия. Однако в редких случаях может потребоваться открытая хирургическая операция — лапаротомия. Такой подход позволяет не только удалить патологическое образование, но и сохранить функцию яичников.

Ранее, 24 апреля, Войнов рассказал «Известиям» о серьезных причинах болей внизу живота. По его словам, иногда такой симптом может быть связан с временными или неопасными состояниями, но зачастую это сигнал о серьезных гинекологических проблемах. Пренебрежение такими болями может привести к опасным осложнениям. Отдельно врач рассказал про острую боль в нижней части живота, которая может указывать на такие серьезные состояния, как внематочная беременность.