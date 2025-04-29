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ФСБ сорвала попытку атаки БПЛА благодаря звонку на телефон доверия

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Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia
dzen
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Благодаря звонку на телефон доверия Федеральной службе безопасности (ФСБ) России удалось предотвратить атаку с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объект топливно-энергетического комплекса в Ярославской области. Об этом 29 апреля ведомство сообщило в отчете «Об итогах работы «телефона доверия» ФСБ России за 2024 год».

Во время звонков на эту линию люди порой сообщали ведомству значимую информацию, которая помогала предотвращать преступления.

«[Возбуждено] уголовное дело по ст. 281 («Диверсия») УК России по факту попытки совершения атаки с использованием беспилотного летательного аппарата на один из объектов топливно-энергетического комплекса в Ярославской области», — говорится на сайте ФСБ.

Кроме того, следователи возбудили после подобных звонков 15 уголовных дел по ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК России в отношении лиц, причастных к распространению анонимных угроз совершения теракта.

Как подчеркивает пресс-служба, телефон доверия ФСБ России предназначен для сообщении информации о подготавливаемых, совершаемых или совершенных незаконных действий.

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Ранее, 24 апреля, сотрудники ФСБ нейтрализовали двух боевиков, готовивших с диверсию использованием дронов в Нижегородской области. Преступление планировалось совершить на нефтехимическом заводе. На месте происшествия правоохранители изъяли два беспилотника с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова.

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