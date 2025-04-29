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Патрушев заявил об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом

Патрушев: Одесса не имеет ничего общего с действующей в Киеве властью
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Фото: TASS/Zuma
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Большинство жителей Одессы не имеет ничего общего с киевским режимом. Об этом 29 апреля заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, претендует ли РФ на украинские порты и планирует ли обсуждать это в процессе урегулирования.

Патрушев подчеркнул, что жители украинских регионов должны сами определять свое будущее. Он выразил мнение, что они вряд ли захотят «связать свою судьбу с неонацизмом», а также «безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти».

Кроме того, помощник президента России напомнил, что Одесса была основана императрицей Екатериной II и более 200 лет служила форпостом России на Черном море.

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Еще в декабре 2023 года президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом. Он подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими территориями РФ.

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