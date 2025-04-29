Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами

Опытный образец самолета МС-21, оснащенный российскими системами и агрегатами, успешно совершил первый полет. Об этом 29 апреля сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

«Наши авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран. Сегодняшний полет делает нас на шаг ближе к сертификации и началу поставок на рынок импортозамещенного МС-21», — приводятся слова исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко.

Уточняется, что на борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения и кондиционирования. Замечаний к работе оборудования не было. Полет длился 1 час 15 минут, самолет достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс. м.

Авиастроительная компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») 26 марта получила одобрение Росавиации на серийное производство самолетов МС-21. В ходе проверки было подтверждено соответствие воздушного судна требованиям качества и безопасности.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что российский опытный образец самолета Superjet (SJ-100) совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Силовые установки показали стабильную работу.