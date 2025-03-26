«Яковлев» получил одобрение Росавиации на серийное производство самолетов МС-21
Авиастроительная компания «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») получила одобрение Росавиации на серийное производство самолетов МС-21. Об этом 26 марта сообщили в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется в сообщении, комиссия Росавиации провела выездную проверку Иркутского авиационного завода (ИАЗ) на соответствие систем обеспечения качества и управления безопасностью полетов «Яковлева».
Как уточнили в публикации, в результате «Яковлев» получил новый, расширенный сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-11, его подписал замруководителя Росавиации Андрей Добряков. В разделе «Перечень разрешенных работ» теперь указан среднемагистральный самолет МС-21.
В список вошли некоторые комплектующие изделия: многофункциональный индикатор, интегрированная вычислительная система и бортовой брандмауэр.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов 17 марта сообщил о планах совершить первый сертификационный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 в июне–июле текущего года.