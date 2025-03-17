Алиханов заявил о первом испытательном полете МС-21 с российским двигателем летом

Минпромторг РФ рассчитывает, что первый сертификационный полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 состоится в июне-июле текущего года. Об этом 17 марта сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов.

«Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 будут в конце июня — начале июля. Это данные наших коллег из ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Алиханов уточнил, что полеты МС-21 уже идут, но на иностранных двигателях. По его словам, в настоящее время проводится часть сертификационной работы.

Российский опытный образец самолета Superjet (SJ-100) 17 марта совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. В пресс-службе госкорпорации «Ростех» уточнили, что самолет находился в воздухе около 40 минут. Он достиг скорости 500 км/ч и поднялся до 3 тыс. м.