Мошенничество при получении гранта на развитие фермы выявили в Северной Осетии
В Северной Осетии полицейские выявили хищение 6 млн рублей, выделенных на развитие коневодческой фермы. Об этом 29 апреля сообщило МВД России.
Согласно данным ведомства, 46-летний житель села Фарн получил 6 млн рублей гранта на развитие животноводческой фермы, обязавшись закупить 75 лошадей карачаевской породы. Однако он использовал деньги не по назначению. Чтобы скрыть мошенничество, он сговорился с 56-летним начальником службы по болезням животных, они предоставили ложные сведения в Министерство сельского хозяйства о якобы правильном расходовании гранта.
«Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Они стали фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указано в Telegram-канале ведомства.
В Московской области 23 апреля задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в хищении и продаже икон. Уточняется, что злоумышленник похитил девять святынь из четырех домов. Мужчина пояснил, что часть краденого продал через интернет-сервис объявлений.