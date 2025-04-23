Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост производства индейки в 1,5 раза к 2030 году
Наука и техника
В России приступили к разработке космических двигателей-электроспреев
Спорт
Спортивный агент Овечкина рассказал о мечте хоккеиста взять олимпийское золото
Общество
Экс-сотрудника спецслужб Молдавии выдворили из РФ за попытку сбора разведданных
Мир
Послу Японии выражен протест из-за желания Токио использовать замороженные активы РФ
Мир
Си Цзиньпин заявил о влиянии тарифных войн на мировой экономический порядок
Общество
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Мир
В Совфеде сравнили ситуацию в Румынии с политическим землетрясением
Мир
Лавров отметил развитие торгово-экономических связей с Узбекистаном
Армия
Росгвардейцы за ночь уничтожили 17 ударных украинских дронов в ДНР
Общество
Временные ограничения на работу аэропортов Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли
Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на частный дом в Белгородской области
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Спорт
Капризов стал первой звездой матча плей-офф НХЛ «Вегас» — «Миннесота»
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Наука и техника
Лауреаты премии «Вызов» организовали тур по России для популяризации науки
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»

В Подмосковье задержали подозреваемого в кражах икон

0
EN
Фото: МВД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Московской области задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в хищении и продаже икон. Об этом 23 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что с февраля текущего года злоумышленник незаконно проникал в частные дома, расположенные на территории Раменского округа, отжимая оконные рамы ломом. Оттуда он похищал иконы, после чего скрывался», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина похитил девять святынь из четырех домов.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в городе Дзержинский. В ходе обыска полицейские нашли семь икон, по которым назначат экспертизу, чтобы установить их ценность. Злоумышленник пояснил, что часть краденого продал через интернет-сервис объявлений.

Как сообщает Волк, подозреваемый ранее был судим за аналогичные преступления.

Следователи Следственного управления МУ МВД России «Раменское» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.

Домашняя беда: оглашен приговор по делу 5 тыс. обманутых дольщиков
Многие люди, заплатившие за жилье еще в 10-15 лет назад, не получили его

Ранее, 4 апреля, полицейские задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма Николая Чудотворца в селе Подьячево Московской области. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей. Фигурант незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные изделия и скрылся.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025