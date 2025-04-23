В Подмосковье задержали подозреваемого в кражах икон

В Московской области задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в хищении и продаже икон. Об этом 23 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что с февраля текущего года злоумышленник незаконно проникал в частные дома, расположенные на территории Раменского округа, отжимая оконные рамы ломом. Оттуда он похищал иконы, после чего скрывался», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина похитил девять святынь из четырех домов.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в городе Дзержинский. В ходе обыска полицейские нашли семь икон, по которым назначат экспертизу, чтобы установить их ценность. Злоумышленник пояснил, что часть краденого продал через интернет-сервис объявлений.

Как сообщает Волк, подозреваемый ранее был судим за аналогичные преступления.

Следователи Следственного управления МУ МВД России «Раменское» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.

Ранее, 4 апреля, полицейские задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма Николая Чудотворца в селе Подьячево Московской области. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей. Фигурант незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные изделия и скрылся.