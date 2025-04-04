В Подмосковье задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма
Полицейские задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма Николая Чудотворца в селе Подьячево Московской области. Об этом 4 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.
Она уточнила, что 50-летний житель Подольска, будучи в храме, подошел к иконе святителя, открыл киот, незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные изделия и скрылся.
«Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность фигуранта и задержали его. В ходе обыска часть похищенных украшений изъята», — говорится в сообщении.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Мужчину заключили под стражу.
В конце декабря 2024 года полицейские задержали жителя Ижевска, который в 2024 году воровал ценности из храмов в Удмуртии. Следствие установило, что в период с января по сентябрь 2024 года злоумышленник входил в храмы под видом прихожанина, разговаривал со священнослужителями и ставил свечи, а затем забирал попавшиеся на глаза ценности и уходил.