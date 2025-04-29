Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ над Нижегородской областью за прошедшую ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Нижегородской областью за прошедшую ночь. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Предварительно, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

28 апреля в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ленинградской и Новгородской областями.