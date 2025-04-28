Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Ленинградской и Новгородской областями
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Ленинградской и Новгородской областями. Об этом 28 апреля сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны были перехвачены и ликвидированы с 07:30 до 08:30 мск.
«С 07:30 до 08:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Новгородской области и два БПЛА — над территорией Ленинградской области», — указано в Telegram-канале ведомства.
В этот же день в Минобороны сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. Согласно данным ведомства, 102 дрона ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью и по одному БПЛА над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.