Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
Владельцы магазинов в Барселоне потеряли тысячи евро на фоне блэкаута
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Общество
Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Мир
В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии

Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира

0
EN
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По итогам 2024 года Россия заняла четвертое место в топе стран по вкладу в увеличение мирового ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Это во вторник, 29 апреля, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ) и собственных расчетов «РИА Новости».

Российская экономика по ППС достигла рекордного значения валового продукта на уровне 6,94 трлн, в 2023 году этот показатель составил 6,48 трлн.

Лидером в пятерке стран стала Китайская Народная Республика — ее ВВП оказался на уровне 38,15 трлн (с 35,5 трлн в позапрошлом году). Второе место у США с 29,2 трлн (27,7 трлн в 2023-м). Тройку лидеров замыкает Индия: ВВП страны вырос до 16,2 трлн с 14,85 трлн.

Значат так: иностранным инвесторам могут запретить обратный выкуп акций компаний
Это может коснуться тех отраслей, которые влияют на социально-экономическое развитие РФ

Накануне, 28 апреля, председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что специальная военная операция поспособствовала усилению развития российских инноваций, которые станут основой многих отраслей. По его словам, технологии не стоят на месте, они развиваются. Это происходит под действием различных факторов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025