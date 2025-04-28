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Мишустин указал на усиление развития инноваций в условиях спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Специальная военная операция поспособствовала усилению развития российских инноваций, которые станут основой многих отраслей. Об этом 28 апреля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Сейчас усилился выпуск разработок, которые нужны для проведения специальной военной операции. И создаются инновации, которые станут основой промышленных отраслей в ближайшие годы», — рассказал премьер.

По его словам, технологии не стоят на месте, они развиваются. Это происходит под действием различных факторов. Среди них Мишустин назвал наличие природных ресурсов, близость к торговым путям. Он выразил уверенность, что развитие технологий также зависит от внешних и внутренних условий. Мишустин в качестве примера привел Великую Отечественную войну.

По его словам, решения, которые предприняли тогда, смогли переломить ход боевых действий, что привело к победе.

Мишустин считает, что сейчас Россия стоит на пороге новой эпохи. В рамках нее новые материалы, химия, технологии, среди которых также искусственный интеллект, поспособствуют изменению экономики, медицины, образования, привычного уклада жизни.

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23 апреля президент РФ Владимир Путин рассказал о возможностях применения искусственного интеллекта в военном деле. По его словам, кто быстрее начнет осваивать эти технологии, у того и будут огромные преимущества на поле боя.

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