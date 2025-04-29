Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter

Группа крупнейших банков Уолл-стрит смогла перепродать последнюю часть долга, предоставленного американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску для покупки социальной сети Twitter (X). Об этом 28 апреля сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«В понедельник банки продали последнюю часть долга, который они выдали для поглощения Маском Twitter в 2022 году. Кредиты на сумму $1,2 млрд были проданы по 98 центов за доллар», — уточняет издание со ссылкой на источники.

Уточняется, что получить контроль над социальной сетью у Маска получилось благодаря помощи со стороны семи банков.

Ранее, 29 марта, стартап Маска xAI купил все акции соцсети X. Стоимость объединения составляет $80 млрд, а X — $33 млрд, объявил Маск. xAI был основан два года назад и теперь создает модели обработки данных с высокой скоростью.