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Стартап Маска xAI купил все акции соцсети X

Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу
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Фото: TASS/Zuma
dzen
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил 29 марта, что его стартап xAI, в котором была разработана нейросеть Grok, приобрел все акции социальной сети X (бывш. Twitter).

«xAI приобрел X в рамках сделки по продаже всех акций. Стоимость объединения составляет $80 млрд, а X — $33 млрд», — написал Маск в X.

Он напомнил, что xAI был основан два года назад и теперь создает модели обработки данных с высокой скоростью.

Маск обратил внимание на то, что будущее стартапа и соцсети связано, их объединение имеет огромный потенциал, потому что xAI сможет использовать свой опыт в сфере искусственного интеллекта в работе с большими охватами X.

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В феврале американский предприниматель представил Grok 3 — нейросеть нового поколения, разработанную компанией xAI. По словам миллиардера, эта модель в 10 раз мощнее предыдущей и обошла на тестах своих основных конкурентов — GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3, решая задачи по математике, генерации кода и научной работе.

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