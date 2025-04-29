Синоптики спрогнозировали облачность и дождь в Москве 29 апреля

Облачно, временами дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 29 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +7 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем ожидается от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до +2.

Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 7–12 м/c, возможно возникновение порывов ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 742–743 мм ртутного столба.

Ранее, 28 апреля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на неделе с 28 апреля по 4 мая в Москве и области ожидается облачная погода. Всю неделю будет существенно меняться атмосферное давление, а погоду будут определять циклоны.