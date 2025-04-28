Синоптик спрогнозировала дождливую и холодную неделю в Москве

На неделе с 28 апреля по 4 мая в Москве и области ожидается облачная погода. Всю неделю будет существенно меняться атмосферное давление, а погоду будут определять циклоны. Об этом 28 апреля «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в понедельник осадков не ожидается, а температура будет постепенно повышаться и достигнет +10…+12 градусов. Однако в последующие дни погоду будут определять циклоны.

«Сначала это будет атлантический циклон, он подойдет к нам из районов Питера, а в конце праздничных дней погоду уже будет определять периферия каспийского циклона, поэтому атмосферное давление в течение вот этих предстоящих дней будет меняться существенно, то повышаясь, то понижаясь», — объяснила синоптик.

Она добавила, что всю неделю погода будет облачная с редкими прояснениями. Во вторник ожидается местами небольшой дождь. По словам специалиста, днем 29 апреля дождь будет более сильным, но кратковременным. Всего же в этот день ожидается до 8–9 мм осадков.

«За счет того, что ветер у нас уже будет меняться на западный, заморозки покинут столичный регион. Минимально в Москве уже во вторник ожидается +4… +6 градусов, а по области +2…+7 градусов. Но днем [29 апреля] температура воздуха будет невелика, потому что будет много дождя, а значит, максимальная во вторник в городе +8…+10 градусов, по региону — +8…+11 градусов», — заявила Позднякова.

Кроме того, как утверждает эксперт, во вторник будет довольно плотный ветер с порывами до 12–14 метров в секунду. В среду также погода будет облачная с прояснениями. Кроме того, ожидается дождь.

Между тем дневная температура 30 апреля в Москве достигнет +10…+12 градусов за счет прояснений. В Подмосковье ожидается +7…+12 градусов. 1 мая, по данным синоптика, погода будет облачной с прояснениями.

«Пока мы оставляем местами кратковременный дождь, но ситуация очень спорная по поводу первого числа. Поэтому на сегодняшний день видение процесса такое, что минимальная температура будет в пределах +1…+6 градусов, дневная температура — где-то +7…+10 градусов», — уточнила Позднякова.

2 мая, по ее словам, также будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью температура достигнет +1…+6 градусов, днем — +10…+15 градусов. Ветер будет постепенно менять направление на юго-восточное.

3 мая ожидается небольшой дождь, температура ночью — +3…+8 градусов, днем — +13…+18 градусов.

«То есть температура воздуха останется ниже климатической нормы где-то на полтора градуса, не более того. Будем рассчитывать, что в конце праздничных дней температура воздуха хотя бы приблизится к климатической норме», — заключила синоптик.

Ранее, 24 апреля, врач-терапевт, участковый АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н. Оксана Серебрякова рассказала «Известиям», какие заболевания особо опасны весной. Одной из главных проблем весны специалист называет аллергические реакции. Не менее серьезную угрозу представляют вирусные инфекции. Холодные утра и теплые дни создают идеальные условия для распространения ОРВИ. Как отмечает врач, весной происходит двойная вирусная атака: зимние штаммы гриппа еще сохраняют активность, а новые респираторные инфекции уже начинают циркулировать.