В подмосковном Долгопрудном мужчина ударил ножом знакомого

В подмосковном Долгопрудном мужчина в ходе конфликта ударил ножом своего знакомого. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщили в управлении МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Нападавшего задержали.

Ранее в этот день был обнаружен труп девушки с ножевым ранением в области сердца в столичном районе Южное Медведково. Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с девушкой, в ходе которого ударил ее ножом, а после сбросил тело из окна квартиры.