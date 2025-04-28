Задержан подозреваемый в убийстве девушки на северо-востоке Москвы
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве девушки на северо-востоке Москвы. Об этом 28 апреля сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по столице.
Уточняется, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с девушкой, в ходе которого ударил ее ножом в область сердца, а после сбросил тело из окна квартиры.
«После произошедшего фигурант скрылся. Однако благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан в кратчайшие сроки. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
О том, что труп девушки с ножевым ранением в области сердца был обнаружен возле дома в столичном районе Южное Медведково, стало известно 28 апреля. СК организовал по данному факту доследственную проверку.